Dopo la vittoria autoritaria di Bryson DeChambeaau all'Arnold Palmer la scorsa settimana, il PGA Tour si sposta a Pone Vedra Beach, sul celebre TPC Sawgrass Stadium Course, per disputare il cosiddetto "quinto Major", nonchè uno dei tornei con il più alto montepremi dell'intero tour (15 milioni complessivi, 2.7 per il vincitore): il The Player Championship 2021.

day 4 - Dechambeau wins Credit Foto Eurosport

Proprio qui, un anno fa, il coronavirus aveva spezzato le mazze a tutti i partecipanti dopo un solo round di gioco, con gli appassionati che per ben tre mesi avevano dovuto rinunciare a vedere eagle o birdie di qualsiasi tipo. Per l'intero mondo del golf quello fu l'inizio delle difficoltà e per questo vincere qua, quest'anno, avrà di certo un sapore diverso.

IL PERCORSO

Il percorso non avvantaggia nessuno: è insidioso e vario nelle combinazioni, con due configurazione successive che non girano mai nella stessa direzione. Si alternano buche corte, medie e lunghe e servirà un golf completo per prendersi dei vantaggi sul Par in ogni giornata di gioco. Più degli atleti, la 17esima buca col green ad isola sarà la vera regina del torneo, su di lei si indirizzeranno presumibilmente i round più combattuti e sarà lei ad ergersi a "damigella del golf" e ad incoronare colui che saprà trionfare domenica.

I BIG ATTESI

Rory McIlroy | Golf | ESP Player Feature Credit Foto Getty Images

Il field, visto il valore sportivo ed emotivo della competizione, sarà di assoluto valore. Sono attesi il numero uno del mondo (per la classifica di merito) Dustin Johnson, l'ultimo vincitore su queste buche, il nordirlandese Rory McIlroy, e tantissime altre star come Jon Rahm, Viktor Hovland, Xander Schauffele, Justin Thomas, Collin Morikawa, Webb Simpson, Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau. Per l'Italia sarà al via anche Francesco Molinari.

PGA TOUR SU GOLFTV, EUROSPORT 2 E IN LIVE STREAMING SU EUROSPORT PLAYER

L'evento sarà trasmesso su GOLFTV (dove sarà possibile seguire anche i featured group) ed Eurosport 2 con una diretta serale nelle giornate di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 marzo, mentre su Eurosport Player sarà possibile seguire l'intera manifestazione in diretta streaming.

Per tutto l'evento verrete accompagnati dalle voci del Team formato da Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini e Maurizio Trezzi, con la possibilità di trovare approfondimenti ed ulteriori dirette su GOLFTV, il cui "Weekly" riepilogativo sarà trasmesso su Eurosport 2 nella giornata di mercoledì 17 marzo.

