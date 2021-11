Golf

Golf, Nino Bertasio da urlo, dopo il primo giro comanda il Portugal Masters

GOLF - Il 33enne azzurro si è reso protagonista di uno straordinario giro in 61 colpi che gli vale il punteggio di -10 con cui guida la classifica. Ben 4 i colpi di vantaggio che l’italiano ha sul secondo in classifica, lo spagnolo Adri Arnaus che ha chiuso il suo giro in 65 colpi a -6.

00:01:42, un' ora fa