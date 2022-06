Golf

Wyndham Clark guida il Canadian Open dopo il primo round: gli highlights

Si parte subito con le marce altissime al RBC Canadian Open, evento del PGA Tour che precede il tanto atteso US Open. Sul percorso di Toronto, in Ontario, è Wyndham Clark a tentare il primo allungo. Lo statunitense è riuscito a concludere il primo giro in 63 colpi e guida la classifica col punteggio di -7, ottenuto con una carta libera da bogey e con sette birdie.

00:02:59, 18 minuti fa