Neanche il tempo di tornare in gara che è già arrivato lo stop per Nick Watney. Il golfista statunitense, infatti, è stato costretto al ritiro nel secondo evento dopo la ripartenza per il PGA Tour 2020: l’RBC Heritage, ad Hilton Head Island, nel South Carolina.

L’americano è risultato positivo al Covid-19, come annunciato in un comunicato stampa dal PGA Tour. Solamente due giorni fa erano stati annunciati i risultati dei tamponi alla vigilia, tutti negativi. Poi però i sintomi riscontrati dal 39enne di Sacramento e il nuovo test, questa volta positivo. Il torneo però prosegue, da protocollo: "Attuati tutti i piani di sicurezza che comprenderà anche coloro che potrebbero avere avuto contatti stretti con Watney".

