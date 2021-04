Golf

Golf, RBC Heritage, Pazzesco! La pallina di Si Woo Kim va in buca dopo un minuto sul bordo

GOLF - Il birdie di Si Woo Kim alla buca n.3 del "The RBC Heritage" si concretizza solo dopo una lunga attesa: la pallina proprio non si decideva di scendere in buca.

00:01:24, 18 ore fa