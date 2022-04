Golf

RBC Heritage, Hole in one per Corey Conners

Bellissima prova di Corey Conners alla buca 7 del primo giro del RBC Heritage, sul course dell'Hilton Head Island in South Carolina. Il canadese imbuca direttamente dal tee per una buca par 3. Chiuderà la giornata in terza posizione.

00:00:19, 43 minuti fa