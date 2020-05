Riprendono i tornei in Austria: si giocherà con le mascherine e altre restrizioni

Dal nostro partner OAsport.it

Qualcosa si muove, anche se è ancora molto poco. Il mondo dello sport è per lo più fermo, in attesa di sapere come e quando si potrà pensare a una ripartenza decisa. La pandemia globale in corso non lascia troppo spazio alle attività agonistiche e tutti stanno cercando delle soluzioni di emergenza per rispettare le restrizioni dovute a questa situazione così particolare.

In Austria, come riportato dall’Ansa, si è ripreso a giocare golf. L’annuncio è arrivato dal vice-cancelliere e ministro dello Sport Werner Kogler: “Priorità alle discipline che non prevedono il contatto fisico“. Tuttavia si parlerà di tornei in un formato molto particolare: Club House e spogliatoi chiusi; gioco che dovrà tener conto del distanziamento sociale, dell’uso di mascherine e di palline non intercambiabili. Un contesto, come si può ben capire, molto sui generis ma in tempi di pandemia, se si vuol tentare una ripresa, non si può fare altro. Territorio austriaco, tra l’altro, che il 5 luglio potrebbe rappresentare la prima tappa del Mondiale 2020 di F1 sul circuito di Spielberg, con l’idea di un doppio appuntamento previsto poi sette giorni dopo.

