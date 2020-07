Ryder Cup rinviata al 2021, anche l'edizione di Roma slitta di un anno: si terrà nel 2023

Dal nostro partner OAsport.it

Con una nota pubblicata pochissimi minuti fa sul sito ufficiale della Ryder Cup, la PGA of America, Ryder Cup Europe e il PGA Tour hanno comunicato il rinvio della più celebre manifestazione che il mondo del golf conosca al 2021. L’edizione 2020, che si sarebbe dovuta tenere a Whistling Straits, nel Wisconsin (Stati Uniti), era programmata dal 22 al 27 settembre. Le nuove date sono quelle che vanno dal 21 al 26 settembre 2021. La decisione è stata presa in accordo con i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (più che mai attivi in questo periodo) e con lo Stato del Wisconsin, oltre che con la contea di Sheboygan.

Ryder Cup Francesco Molinari immenso, regala il punto decisivo e consegna la vittoria al Team Europe 30/09/2018 A 15:05

Allo stesso modo, la President’s Cup (che, a differenza della Ryder Cup che è sfida Stati Uniti-Europa, mette di fronte Stati Uniti e gli altri continenti), programmata dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, “scala” al periodo 19-25 settembre 2022. La reazione a catena, peraltro, fa sì che l’edizione della Ryder in programma a Roma, in origine, nel 2022, prevista al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio (appena fuori dal territorio effettivo della Capitale), slitti anch’essa di un anno e si disputi così nel 2023.

Play Icon WATCH My Game, i segreti del golf di Francesco Molinari: "Togliere i freni e usare bene il terreno" 00:06:57

I vari rinvii fanno sì che, dunque, la Ryder Cup torni a quella che era la sua usuale collocazione, negli anni dispari, prima che gli attentati dell’11 settembre 2001, a competizione vicinissima in termini temporali, ne consigliassero lo slittamento di un anno. Fino al 2037 le edizioni americane della Ryder sono già certe di avere una sede, mentre per quel che riguarda l’Europa, oltre a Roma, è nota Adare Manor per il 2027, con 2031 e 2035 ancora da assegnare. Così il CEO della PGA of America, Seth Waugh:

Al contrario di altri eventi sportivi di punta che si giocano in stadi esistenti, abbiamo dovuto compiere una decisione adesso circa le strutture per ospitare la Ryder Cup 2020 a Whistling Straits. È diventato chiaro che, ad oggi, gli esperti medici e le pubbliche autorità del Wisconsin non ci potevano dare la certezza di poter condurre responsabilmente un evento con migliaia di spettatori a Settembre. Data questa incertezza, abbiamo compreso che riprogrammare era la cosa giusta. Ringraziamo il Commissioner del PGA TourJay Monahan e i nostri partner nel Tour per la flessibilità e generosità nella complessa missione di cambiare il calendario del golf mondiale. Per quanto spiacevole sembra, il nostro mandato di salvaguardare la pubblica salute è quello a cui teniamo di più. Gli spettatori che tifano per Stati Uniti ed Europa sono ciò che rendono la Ryder Cup un tanto unico evento, e giocare senza di loro non sarebbe stata un’opzione realistica. Restiamo uniti con i nostri partner Ryder Cup Europe, NBC Sports Group, Sky e gli altri partner che trasmettono in tutto il mondo. Guardiamo avanti per portare il rinomato spettacolo della Ryder Cup, l’emozione e la competizione a un pubblico globale nel 2021.

Queste invece le parole sul fronte europeo della Ryder Cup, di Guy Kinnings: “La Ryder Cup è giustamente conosciuta come uno dei più grandi eventi sportivi al mondo, reso speciale e totalmente unico nel nostro sport dall’atmosfera creata dagli appassionati spettatori di entrambi gli schieramenti. Benché significativo, questo punto è meno importante della loro salute, che, in questi difficili tempi, è la preoccupazione maggiore. Abbiamo considerato tutte le opzioni, inclusa quella di giocare con ingressi limitati, ma tutti i nostri stakeholders sono stati d’accordo sul fatto che questo avrebbe smorzato la magia di questa grande occasione. Per questo siamo al fianco dei nostri partner di PGA of America nella decisione di rinviare la Ryder Cup di un anno e ci uniamo a loro nell’estendere i ringraziamenti al PGA Tour per la disponibilità a spostare le date della President’s Cup“.

Play Icon WATCH Tiger Woods, sei una leggenda! I migliori colpi della Tigre dal 2000 al 2009 00:13:07

Sul fronte europeo, è stato inoltre comunicato quanto segue sul processo di qualificazione del Vecchio Continente: i punti ottenuti da settembre 2019 a marzo 2020 conteranno ugualmente, il capitano Padraig Harrington avrà sempre tre scelte autonome a sua disposizione, i punti delle liste europea e mondiale saranno di nuovo guadagnabili dal 1° gennaio 2021. I qualificati, oltre ai tre scelti da Harrington, saranno sempre quattro dalla lista europea e cinque da quella mondiale.

Play Icon WATCH My Game, i segreti del golf di Francesco Molinari: "Ecco come ho aggiunto potenza ai miei colpi" 00:06:45