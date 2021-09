Premium Golf Ryder Cup | 1a giornata 14:00-01:00 Live

18:45

Amici di Eurosport per oggi la diretta live della Ryder Cup termina qui! Vi aspettiamo questa sera sul nostro sito per il riassunto conclusivo della prima giornata e domani, alle ore 14:00, per il secondo giorno di colpi ed emozioni di questa splendida competizione.

18:30

Lungo anche il putt di Westwood, con Koepka che non perdona nel put successivo. AMERICA AVANTI 3-1 DOPO LA PRIMA SESSIONE. Si tornerà in campo alle ore 19:00 con il fourball.

18:26

SBAGLIA BERGER! Ora Westwood deve puttare per allungare il match. Molto complicato.

18:24

Buon colpo di Koepka, che mette Berger nella condizione di puttare con facilità alla 17 e chiudere dunque il match 3. Ricordiamo che gli statunitensi hanno 2 colpi di vantaggio.

18:22

2-1 TEAM USA! Poulter sbaglia il putt alla 15 e, visto il 4 up di vantaggio di Schauffele e Cantlay, il match 4 termina in grande anticipo. Davvero una brutta prova per Poulter e McIlroy, mai in partita.

18:20

Sbaglia nel tee-shot anche Westwood, che termina vicino alla palla di Berger. Ora tutto nelle mani di Koepka, che può chiudere la sfida.

18:17

Berger non perfetto alla 16. L'Europa spera ancora di portare il match 3 alla hole 17.

18:13

Koepka e Berger che devono invece gestire 2 punti di vantaggio a tre hole dalla fine. Vedremo come se la caveranno alla buca 16.

18:09

Cantlay e Schauffele si portano sul 4up. Nel match 4 mancano ancora 4 buche ma la sfida sembra essere già chiusa.

18:06

Johnson e Morikawa, che si trovavano a 2 punti di vantaggio a 3 hole dalla fine, riescono ad imporsi nella 16 e a chiudere il match 2. 1-1 DUNQUE!

18:02

PRIMO PUNTO PER L'EUROPA! JT sbaglia il put e il match numero 1 termina alla hole 17. Garcia e Rahm si impongono su Thomas e Spieth.

17:59

SPIETH PAZZESCO! Con una palla finita in un tratto di discesa, lo statunitense riesce a mettere Thomas nelle condizioni di puttare la 17 e tenere aperto il match.

17:56

Johnson e Morikawa continuano a condurre nel match 2, con 2 punti di vantaggio e 3 buche da disputare. Stessa situazione, con una buca in più da affrontare, per Koepka e Berger.

17:51

Sergio Garcia and Jon Rahm Credit Foto Getty Images

Vento che inizia ad alzarsi leggemente sul percorso. Davanti intanto ci si sta per imbattere in uno dei par 3 più lunghi del torneo: la buca 17.

17:46

JT NON SBAGLIA! Lui e Spieth si riportano dunque sotto, a 2up con 2 buche da giocare. Koepka e Berger perdono invece la buca 14, ma sono ancora avanti 2up.

17:41

Rahm e Garcia sbagliano qualcosa alla 16. La coppia spagnola deve quantomeno pareggiare una delle 3 ultime buche rimaste per portarsi a casa il punto.

17:36

SCHAUFFELE SFIORA L'HOLE IN ONE! Alla 12 lo statunitense stava per siglare il colpo del torneo!

17:31

McIlroy e Poulter vincono un'altra buca. Nel match 4 la coppia europea, partita malissimo, è ora sotto di 3up.

17:26

Sergio Garcia putta alla grande! La coppia spagnola si impone alla 14, sfruttando l'errore di Thomas, e si porta sul 3 up.

17:21

McIlroy e Poulter riescono finalmente a sbloccarsi e a conquistare una buca. Ora sono sotto di 4up. Davanti intanto continua il duello favoloso tra Rahm-Garcia e Thomas-Spieth.

17:16

Thomas ancora aggressivo e preciso nell'approccio. Ora Rahm dovrà imbucare da bordo green per non permettere ai due americani di riportarsi sotto.

17:11

Koepka alle prese con la terribile buca 12. Solo 3 passi tra il limite del green e la buca. Fondamentale portarsi sulla parte destra, come già fatto da Rahm e Garcia.

17:06

Ricapitoliamo la situazione della competizione fino ad ora.

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di un 2up contro Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 13

Dustin Johnson/Collin Morikawa avanti 3up su Paul Casey/Viktor Hovland alla buca 12

Brooks Koepka/Daniel Berger avanti di un 2up su Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 11

Patrick Cantlay/Xander Schauffele avanti di un 5up su Rory McIlroy/Ian Poulter alla buca 9

17:01

Steve Stricker and Padraig Harrington Credit Foto Getty Images

Telecamere che pescano intanto l'abbraccio tra i due capitani di questa Ryder Cup, coloro che hanno deciso la composizione delle coppie per questo Foursome.

16:56

Un birdie di alto livello e Collin Morikawa può esultare! Match numero 2 nuovamente in parità.

16:51

Poulter e McIlroy disastrosi. Avrebbero avuto la possibilità di vincere la buca 8, ma il primo ha nuovamente sbagliato il putt.

16:46

Spieth e Rahm si superano! Entrambi mettono nelle condizioni di imbucare facilmente Garcia e Thomas, in una sfida che resta la più emozionante del lotto.

16:41

Rahm e Garcia stanno per imbattersi nella terribile buca 12, un par 3 di 342 yards. La coppia spagnola ha un 3up di vantaggio nel proprio match.

16:36

Westwood e Fitzpatrick continuano però ad aver problemi ad imbucare coi putt. Già il terzo errore per la coppia europea, che viene però graziata da Koepka. Tutto nuovamente pari nel match 3.

16:31

Berger fallisce il tentativo di pareggio alla 9, lasciando Westwood e Fitzpatrick avanti nel match 3 di un 1up.

16:26

Westwood molto preciso con il ferro alla 8. In contemporanea nel match 4 Cantlay e Schauffele continuano a passeggiare, con la possibilità di volare addirittura sul 6up.

16:21

Vento che continua a risparmiare i golfisti. Ecco qualche immagine del numero 1 del mondo John Rahm.

Sergio Garcia and Jon Rahm, Credit Foto Getty Images

16:16

Morikawa imbuca senza problemi alla 8, riportando il match 2 in parità. Ad esclusione del match 4, dove McIlroy e Poulter sono totalmente in confusione, le altre tre sfide sono tutte ancora apertissime.

16:11

Manca ancora una volta il putt Thomas alla 9. Rahm e Garcia restano avanti dunque di 2up nel match 1.

16:06

Hovland è sfortunato nel put della 7, con il colpo che termina a pochi centimetri dalla buca, dopo aver sfiorato il bordo sinistro.

16:01

Ricapitoliamo la situazione della competizione fino ad ora.

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di un 2up contro Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 8

Dustin Johnson/Collin Morikawa pari contro Paul Casey/Viktor Hovland alla buca 6

Brooks Koepka/Daniel Berger avanti di un 2up su Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 5

Patrick Cantlay/Xander Schauffele avanti di un 4up su Rory McIlroy/Ian Poulter alla buca 4

15:56

ALTRO PUT; ALTRA GIOIA! Rahm ancora letale sul corto, con Garcia che si sta disimpegnando alla grande coi ferri. La coppia europea è avanti nel match 1, trascinata dal numero 1 del mondo.

15:51

Morikawa e Johnson si riportano sotto nel match 2, ora nuovamente in parità. Molto interessante il testa a testa tra i due "debuttanti" di lusso Morikawa e Hovland.

15:46

Casey e Hovland infilano un birdie alla 5 e si riportano avanti nel match 2. Europa dunque in vantaggio nelle prime due sfide.

15:41

Cantlay e Schauffele continuano a spingere nel match 4. Dopo 3 buche i due sono già a 3up rispetto a McIlroy, disastroso, e Poulter.

15:36

Westwood e Fitzpatrick accorciano nel match 3, riportandosi ad un solo colpo di distanza dalla coppia americana. Garcia nel frattempo ha innaugurato il terribile par 3 della buca numero 7.

15:31

Rahm e Garcia che hanno inaugurato la buca 6. Vi ricordiamo che in questo match il punteggio è ancora in parità.

15:26

Nonostante la totale assenza di vento, tutti gli atleti stanno trovando grande difficoltà a colpire.

15:22 ALLUNGA IL TEAM USA

Ora gli statunitensi hanno 2-up di vantaggio sia nel match 3 che nel match 4, in cui McIlroy non sta esprimendo il suo miglior golf.

15:17

Sergio Garcia Credit Foto Getty Images

Rahm termina in acqua alla 5, in una buca evidentemente complicata. Stati Uniti che riguadagnano dunque il vantaggio anche nel match 1. Tanti errori in questi ultimi minuti di gioco.

15:14

Ricapitoliamo la situazione della competizione fino ad ora.

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di un 1up contro Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 5

Dustin Johnson/Collin Morikawa pari contro Paul Casey/Viktor Hovland alla buca 4

Brooks Koepka/Daniel Berger avanti di un 1up su Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 3

Patrick Cantlay/Xander Schauffele avanti di un 1up su Rory McIlroy/Ian Poulter alla buca 2

15:10

Berger freddissimo alla 2. Stati Uniti avanti con un 1up anche nel match 3.

15:07

NUMERO DI RAHM! Lo spagnolo imbuca col put da 15 metri, facilitando il compito di Garcia. Europa con un 1up nel match 1 ora.

15:03

Poulter che dovrà mantenere alta la concentrazione di un talento purissimo come McIlroy.

14:58

Casey sfiora l'hole in one! Molto bene anche Hovland, superiore a Morikawa nella gestione del Put.

14:53

In mattinata intanto molto interessante la sfida tra star amanti del golf, con il Team Europe che ha sconfitto i rivali statunitensi anche grazie ai colpi di Alessandro Del Piero.

Del Piero: "Orgoglioso di essere italiano ed europeo, il golf è bellissimo"

14:49

Johnson e Morikawa mantengono l'1up alla 2 nel match 2. Sta per partire invece il match 4, con McIlroy e Poulter che sfidano Schauffele e Cantlay.

14:44

Rahm imbuca con freddezza alla 3. L'Europa pareggia i conti grazie a due colpi di Garcia nel Match 1.

14:40

Vi ricordiamo che la prima delle 4 sfide è sicuramente la più favorevole al Team Europa.

14:35

Johnson sta giocando su un livello esagerato in questi primi colpi. Al via anche il match 3 con Koepka e Berger che sfidano Westwood e Fitzpatrick.

14:31

Johnson subito aggressivo! Il Team USA passa in vantaggio dopo la prima buca del match 2, con Thomas e Spieth che r eplicano con un 1-up anche nel match 1.

14:26

Entrambe le squadre chiudono dunque la prima buca in 4 colpi, alla pari con il par. Al via la sfida tra Johnson e Morikawa contro Casey ed il giovanissimo Hovland.

14:23

Garcia sfiora la buca con un ottimo approccio al terzo colpo, dopo essere precedentemente finito in bunker. Male invece Justin Thomas, che sbaglia clamorosamente il colpo corto.

14:21

Partiti forti gli Stati Uniti, con Spieth che si occupa delle palle dispari e Thomas che ha aperto invece alla grande. Europa più cauta, con Garcia che ha aperto non alla grandissima e Rahm che non ha voluto rischiare troppo.

14:17

Immagini splendide quelle che arrivano intanto dal Wisconsin, con un pubblico caldissimo che ha accolto le due squadre.

14:14

Tee-shot per Thomas e Garcia, che inaugurano dunque questa edizione. Grande tensione per le due coppie in campo, con tutti i golfisti che percepiscono l'importanza dell'evento.

14:11

Squadra europea che parte chiaramente sfavorita quest'oggi. Ci sono infatti 9 statunitensi nei primi 11 posti del World Ranking.

14:08

Questi gli orari di partenza dei quattro foursome per la giornata odierna:

14:05 Justin Thomas/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

14:21 Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Viktor Hovland

14:37 Brooks Koepka/Daniel Berger–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

14:53 Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

14:04

Mentre i giocatori del Team Europa stanno facendo la loro comparsa davanti alle telecamere, vi ricordiamo che la prima giornata di gare sarà suddivisa in due sessioni.

In programma 4 foursome dalle ore 14:00 e 4 fourball dalle ore 19:00.

13:59

Tra 5 minuti dovrebbe prendere il via dunque la prima giornata dell'eterna sfida tra Europa e Usa. Vi ricordiamo che la competizione non si è svolta nel 2020 causa Covid.

13:55

Amici di Eurosport un saluto da Michele Giovagnoli e benvenuti nella diretta scritta della Ryder Cup 2021 di golf.

