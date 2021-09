Premium Golf Ryder Cup | 2a giornata 13:59-00:59 Live

20:03

BUCA PAREGGIATA! Alla 2, sulla corta distanza, English e Lowry non sbagliano!

20:01

Comincia anche il match #3: parte Fleetwood con un tee shot che termina troppo a destra!

19:58

Troppo veloce il patt di Finau, corto quello successivo di Hatton. Intanto, Lowry esce dal bunker mettendo l’approccio a un metro per salvare la buca alla 2!

19:55

Arrivano Scottie Scheffler e Bryson DeChambeau sul tee della 1: sfideranno tra pochi minuti Tommy Fleetwood e Viktor Hovland!

19:43

E parte anche il secondo dei 4 fourballs previsti per questa seconda sessione: Brooks Koepka & Jordan Spieth vs Jon Rahm & Sergio Garcia

19:42

Subito sprint americano: Hatton in difficoltà, in bunker col drive quando siamo al par 5 della 2!

19:26

Comincia il primo match di questa sessione pomeridiana: Tony Finau e Harris English sfidano Shane Lowry e Tyrrell Hatton!

19:20

Ci siamo quasi, tra poco prenderà il via la seconda sessione giornaliera di Ryder Cup!

19:00

Amici di Eurosport è tutto per questa prima sessione! Un saluto da Michele Giovagnoli, a breve inizieranno i 4 fourballs.

18:55

E si chiude ora anche il Game 4, con un bel butt di Cantlay. USA AVANTI 9-3. Ennesimo 3-1 in questa sessione.

18:50

SI CHIUDE IL MATCH 3. Justin Thomas e Jordan Spieth regolano Hovland e Wiesberger. USA CHE VOLANO 8-3.

18:45

Hovland non riesce a salvare il pasticcio del suo compagno. Il norvegese aveva comunque sfiorato la buca con un colpo pazzesco.

18:42

EUROPA KO. Errore gravissimo di Wiesberger che spedisce vicino all'acqua il proprio tee-shot alla 18.

18:38

ATTENZIONE! Non un tee-shot perfetto di Thomas nel Par 4 della 18. Sfida ancora apertissima.

18:34

HOVLAND E WIESBERGER ALLUNGANO IL MATCH! La sfida numero 3 finirà alla 18, con Spieth e Thomas avanti di 1.

18:30

Spieth riesce in qualche modo ad uscire da un bunker alla 17, dopo un cattivo tee-shot di Thomas.

18:26

Thomas e Spieth sopra di 2 prima dell'approccio alla 17. Schauffele e Cantlay sono invece 3 up dopo aver imbucato alla 15.

18:23

Morikawa putta senza difficoltà alla 17. Match 2 al Team USA, che riallunga dunque 7-3 nel punteggio complessivo.

18:20

Usa avanti di 2 nel match 2 alla 16, nel match 3 alla 16 e di 2 nel match 4 alla 14.

18:17

Westwood e Fitzpatrick restano 2 down su Schauffele e Cantlay alla 14 intanto.

18:13

Si chiude il primo match di giornata! EUROPA CHE TROVA IL 6-3 COMPLESSIVO, con Rahm che putta senza problemi alla 17.

18:10

Hovland disastroso! Ora spedisce la palla in acqua il norvegese, nel tee-shot della 16.

18:08

Hovland sbaglia il putt e manca la chance di trovare il pareggio. Ora anche nel match del norvegese gli States sono sopra di 1.

18:05

Rahm e Garcia vincono la buca 16! I due spagnoli sono 2up a 2 hole dalla fine e resteranno imbattuti anche oggi!

18:01

Sono rientrati Thomas e Spieth! Match 3 che torna dunque in parità alla 15. +2 invece per Johnson e morikawa, che riallontanano Casey e Hatton.

17:57

Capolavoro di Sergio Garcia! Il suo tee-shot alla 16 è micidiale e termina a pochi centimetri dalla buca, con Rahm che potrà chiaramente puttare con facilità.

17:53

Ricapitoliamo la situazione delle 4 sfide:

Brooks Koepka/Daniel Berger sotto di 1 up con Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 15

Dustin Johnson/Collin Morikawa sopra di un 1up su Paul Casey/Tyrrell Hatton alla buca 14

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di 1up contro Viktor Hovland/Bernd Wiesberger alla buca 13

Patrick Cantlay/Xander Schauffele sopra di 2up con Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 12

17:48

ATTENZIONE AL MATCH 2! Dopo 2 buche di altissima tensione, Hatton e Casey si sono riportati ad 1-down nei confronti di Morikawa e Johnson.

17:43

Cantlay e Schauffele allungano! 3up per gli statunitensi alla buca 12, con 6 hole ancora da disputare.

17:39

Koepka ha finalmente colpito alla 15. Rahm e Garcia restano avanti di un colpo in questa sfida, ma la giocata dello statunitense è stata davvero impressionante.

17:35

Continuano le polemiche di Berger e Koepka contro l'arbitro, che ha obbligato i due americani a colpire dalla tana.

17:31

Momento divertente nel match 1, con Garcia e Berger che si sono ritrovati a litigare per una tana presente nel tee, nel quale si sarebbe cacciata la pallina dello statunitense.

17:26

Justin Thomas e Jordan Spieth rientrano a -1, giocando alla grande sul green della 12. Europa che resta dunque in vantaggio di un punto nei match 1 e 3 e sotto di 3 e 2 colpi, rispettivamente nei match 2 e 4.

17:22

Westwood sbaglia ancora una volta il putt finale, mancando la chance di riportare in parità il match 4 alla buca 10. Schauffele è invece freddissimo e regala il 2up ai suoi.

17:18

Garcia e Rahm perdono la 14. Koepka e Berger nuvamente a -1 nel match 1, con il primo che ha puttato senza problemi dopo l'errore di Rahm.

17:14

Situazione di parità tra Europa e Usa ora. Schauffele e Cantlay hanno infatti mantenuto il +1 alla 9.

17:10

Hovland e Wiesberger ritornano avanti nel match 3, dopo che Thomas e Spieth non sono riusciti ad uscire da un bunker con una sponda altissima ed hanno consegnato ai loro avversari la buca.

17:06

Andiamo a ricapitolare quanto successo fino a qui:

Brooks Koepka/Daniel Berger sotto di 2 up con Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 13

Dustin Johnson/Collin Morikawa sopra di un 3up su Paul Casey/Tyrrell Hatton alla buca 11

Justin Thomas/Jordan Spieth pari contro Viktor Hovland/Bernd Wiesberger alla buca 10

Patrick Cantlay/Xander Schauffele sopra di 1up con Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 9

17:01

Gesto di stizza di Hutton, che continua a non riuscire ad entrare in ritmo. I due europei sono sotto di 4up alla buca numero 10.

16:56

Ancora non perfetto Wiesberger nel match 3, mcon Hovland che dovrà ora puttare per riportare la coppia europea sul 2up.

16:51

Non un ottimo Tee-shot per Westwood alla 9 nel match 4, ancora in assoluta parità al giro di boa.

16:46

Garcia non riesce a puttare alla 10, con il birdie che sfuma. Match 1 che resta combatuttissimo, con Berger che, clamorosamente, non riesce anch'egli a puttare da meno di 30 centimetri.

16:41

Justin Thomas Credit Foto Getty Images

Ricordiamo la situazione di gioco al momento:

Brooks Koepka/Daniel Berger pari con Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 11

Dustin Johnson/Collin Morikawa sopra di un 4upsu Paul Casey/Tyrrell Hatton alla buca 9

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto 2up contro Viktor Hovland/Bernd Wiesberger alla buca 8

Patrick Cantlay/Xander Schauffele pari con Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 7

16:36

Casey e Hutton in difficoltà nel colpire alla buca 9. Hutton in precedenza aveva infatti completamente sbagliato l'approccio, colpendo ampiamente lontano dal green.

16:31

SCHAUFFELE, ALTRO PUTT AMERICANO! Impressionante lo statunitense nel green, con un destra-sinistra di grande qualità che permette alla coppia USA di riportarsi in parità dopo l'errore di Westwood.

16:26

Par 4 di 330 metri alla 10 nel match 1. Garcia e Rahm dovranno attendersi una reazione da parte di Koepka e Berger.

16:21

Stati Uniti che restano dunque in vantaggio solo nel match 2, ove Morikawa e Johnson stanno mettendo in mostra un golf incredibile, con un 4up alla buca 8.

16:16

PARI! Garcia e Rahm si riprendono e riportano sul pari il match 1 alla buca 9. Svolta anche nel match 4, dove Fitzpatrick e Westwood sono ora 1up.

16:11

Continua la rimonta europea nel Match 1. Sergio Garcia ha puttato con sicurezza alla 8 e ha riportato Rahm sotto 1up. Attenzione perchè questa sfida è ancora apertissima.

16:06

Berger, fortunatamente, sbaglia il putt della 8. In contemporanea Casey, nonostante una giocata di altissimo livello, non riesce ad imbucare alla 7 e lascia a Morikawa e Johnson la vittoria della buca 7.

16:01

Putt complicatissimo, in discesa, mancato da Rahm, che poteva portare gli europei sull'1up nel match 1. Johnson nel frattempo continua ad impressionare, con un approccio spettacolare alla sette.

15:56

Questo il riepilogo delle 4 sfide:

Brooks Koepka/Daniel Berger sopra di un 2up su Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 8

Dustin Johnson/Collin Morikawa sopra di un 2up su Paul Casey/Tyrrell Hatton alla buca 7

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di un 2up rispetto a Viktor Hovland/Bernd Wiesberger alla buca 6

Patrick Cantlay/Xander Schauffele pari con Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 4

15:51

CASEY, APPROCCIO SUPER! Ora Hatton dovrà puttare alla 5 per riportare il duo del Vecchio Continente sotto di 2up nella sfida a Morikawa e Johnson.

15:46

Koepka ha ora due putt per salvare il par alla 6. La coppia statunitense è sopra di 2up, con Garcia che sta però crescendo.

15:41

Hovland e Wiesberger si riportano sul 2up. Sempre parità invece nel match 4 alla buca 3.

15:36

GARCIA! Rischia un colpo magico alla sei, ma la palla si allontana proprio in prossimità della buca. I due spagnoli non devono smettere di crederci, possono riportarsi da subito sotto 2up.

15:31

Bruttissimo errore per Hutton: la sua palla finisce tra i cespugli. Si apre un'autostrada ora per Morikawa e Johnson.

15:26

Brooks e Koepka allungano ulteriormente su Rahm e Garcia, portandosi sul 3 up. Cantlay sbaglia invece il putt e mantiene il match 4 sul pari.

15:21

Leggermente impreciso il norvegese Hovland che non riesce a puttare alla 3 e a portare l'Europa sul 2up nel match 3. Casey e Hatton nel frattempo hanno accorciato a 2up.

15:17

Questo il riepilogo delle 4 sfide:

Brooks Koepka/Daniel Berger sopra di un 2up su Jon Rahm/Sergio Garcia alla buca 5

Dustin Johnson/Collin Morikawa sopra di un 3up su Paul Casey/Tyrrell Hatton alla buca 4

Justin Thomas/Jordan Spieth sotto di un 1up rispetto a Viktor Hovland/Bernd Wiesberger alla buca 3

Patrick Cantlay/Xander Schauffele pari con Lee Westwood/Matt Fitzpatrick alla buca 2

15:13

Situazione che si complica per le coppie europee dopo un'ora di gioco. Johnson e Thomas stanno trascinando i propri compagni.

15:08

Presentati anche i protagonisti della quarta sfida di giornata. Ovazione per Patrick Cantlay Patrick e Xander Schauffele che sfideranno Lee Westwood e Matt Fitzpatrick.

15:03

Altro brutto colpo di Garcia, che sbaglia il primo colpo nel Par-4 della 4. Lo spagnolo deve immediatamente riprendersi.

14:58

Son partiti nel frattempo anche gli sfidanti del match 3. Europa che dovrà fare affidamento su Hovland e Wiesberger contro Spieth e Thomas.

14:53

Morikawa putta ora con precisione alla 2. Anche nel match 2 l'America è sopra di 2up, con Garcia e Rahm che hanno resistito nella hole 3.

14:49

Iniziano a sbagliare qualcosa anche gli statunitensi, con Morikawa che stecca l'approccio alla 2. Bene invece Garcia, che riesce a chiudere con un boogey la hole 3 nonostante un tee-shot non eccezionale.

14:44

Koepka e Berger si portano sul 2up dopo la seconda hole. In vantaggio anche Morikawa e Johnson che si portano ora sul Par 5 della 2.

14:39

Tony Finau, Ryder Cup Credit Foto Getty Images

Ingresso in campo con ovazione del pubblico per il mai banale Tony Finau, che non sarà al via oggi nei foursomes.

14:34

ATTENZIONE! Koepka sembra zoppiccare. Possibile che lo statunitense non sia al 100% della condizione nonostante il successo di ieri.

14:29

Rahm e Garcia ora alle prese con il Par 5 della buca 2, una delle hole più complicate della prima metà del percorso.

14:24

Mentre Morikawa e Johnson iniziano a scaldarsi alla Hole 1, Koepka e Berger guadagnano un 1up alla 1 nel match 1.

14:20

Son partiti nel frattempo anche i golfisti del Game 2. Stellare la coppia americana formata da Collin Morikawa e Dustin Johnson.

14:15

Garcia sbaglia il putt. Lo spagnolo è il giocatore più esperto di questa Ryder, colui che ha vinto più match in questo format.

14:09

Par 4 della hole 1 che ci da subito indicazioni interessanti sui 4 golfisti in campo. Koepka è partito fortissimo, con Rahm ancora leggermente imballato nell'uso dei ferri.

14:05

Al via ora il match 1. Ricordiamo che i due spagnoli sono stati gli unici in grado di imporsi nei foursomes ieri.

Rahm-Garcia Credit Foto Eurosport

13:59

Siamo nel Winsonsin e sta per prendere il via il Day-2 della 43esima edizione della Ryder Cup. Questo il programma dei 4 foursomes.

14:05 Brooks Koepka/Daniel Berger–Jon Rahm/Sergio Garcia

14:21 Dustin Johnson/Collin Morikawa–Paul Casey/Tyrrell Hatton

14:37 Justin Thomas/Jordan Spieth–Viktor Hovland/Bernd Wiesberger

14:53 Patrick Cantlay/Xander Schauffele–Lee Westwood/Matt Fitzpatrick

13:54

Vi ricordiamo che il Team USA guida 6-2 dopo la prima giornata di gare, dopo essersi imposto per 3-1 sia nella sessione disputata nella mattinata statunitense che in quella del pomeriggio.

13:50

Programma identico a quello di ieri, con 4 foursomes nella sessione delle 14 e 4 fourballs in quella delle 19.

13:45

Amici di Eurosport un saluto da Michele Giovagnoli e benvenuti nella diretta scritta della seconda giornata di Ryder Cup 2021.

