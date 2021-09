Nell’edizione francese del 2018 il team europeo ha semplicemente dominato, vincendo per 17.5-10.5 con Francesco Molinari e Tommy Fleetwood protagonisti assoluti del weekend. Il torinese non ci sarà, l’inglese invece sì, e con lui altri cinque connazionali tra cui quell’Ian Poulter che è un po’ il simbolo stesso della Ryder in Europa. La squadra americana può vantare un tasso di forza davvero enorme, a partire da Collin Morikawa, primo a vincere due Major a meno di 25 anni dai tempi di un giovane Tiger Woods. Il numero 1 mondiale, però, attualmente è europeo, ed è lo spagnolo Jon Rahm.

La Ryder Cup si giocherà da venerdì 24 a domenica 26 settembre a Whistling Straits, negli USA, dove ci sono 7 ore di fuso orario rispetto all’Italia. La diretta integrale della competizione sarà su Discovery+ ed Eurosport Player.

Ryder Cup - Il programma

Venerdì 24 Settembre

Foursome: ore 14:05, 14:21, 14:37 e 14:53

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:24, 19:58

Sabato 25 Settembre

Foursome: ore 14:05, 14:21, 14:37 e 19:53

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:24, 19:58

Domenica 26 Settembre

12 Match singoli (formato Match Play)

Partenze alle ore 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05

Ryder Cup 2021 - Tv e Streaming

La Ryder Cup 2021 sarà in diretta su Eurosport 2, Discovery+ ed Eurosport Player, mentre il Live Streaming (integrale) sarà su Discovery+ ed Eurosport Player.

