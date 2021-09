C'è anche Alessandro Del Piero al "Celebrity Match" che anticipa la Ryder Cup del Wisconsin, al via da venerdì a Kohler, negli Stati Uniti. Campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006 e grande appassionato di golf, "Pinturicchio" è stato inserito nell'Eruopean Celebrity Team Roster insieme all'attore e musicista Tom Felton, a due ex stelle della Nba come Toni Kukoc e Sasha Vujacic, all'attrice Stephanie Szostak e a Teemu Selanne, già campionissimo della NHL.

E gli avversari? Gli Stati Uniti rispondono con Mike Eruzione, Aaron James Hawk, Dan Jansen, Rob Riggle, Kelly Slater e Mandy Rose. Per Del Piero sarà la terza apparizione consecutiva nel "Celebrity Match" - in programma domani al Whistling Straits Golf Course - dopo quelle del 2016 in Minnesota e nel 2018 a Parigi.

