A tre anni dall’ultimo scontro, i due continenti del golf tornano a sfidarsi nel torneo più suggestivo dell’anno. LIVE da Whistling Straits, negli USA, Europa e America si contendono la 43ª edizione della Ryder Cup in diretta integrale su discovery+ e GOLFTV: venerdì 24 alle 14:00, sabato 25 alle 14:00 e domenica 26 settembre alle 18:00. Sarà inoltre disponibile il feed aggiuntivo dei Featured Group dove seguire ogni colpo delle migliori partite.

GOLFTV e discovery+ trasmetteranno anche la Cerimonia d’apertura con la presentazione delle squadre, giovedì 23 settembre alle 23:00, e la Ryder Cup avrà ampia programmazione in diretta anche su Eurosport 2: venerdì 24 dalle 14:00 all’1:00, sabato 25 dalle 14:00 alle 19:50 e dalle 23:30 all’1:00, domenica 26 dalle 19:20 alle 00:15.

Al commento della Ryder Cup 2021 l’intera squadra di golf targato Discovery: Nicola Pomponi, Silvio Grappasonni, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo, Marco Durante, Giovanni Magni e Matteo Delpodio con la partecipazione straordinaria, venerdì 24 settembre, di Costantino Rocca leggenda italiana in Ryder Cup.

Ryder Cup Ryder Cup: Celebrity Match, c'è anche Del Piero 4 ORE FA

Nell’ultima edizione in Francia nel 2018, il Team Europe ha semplicemente dominato, vincendo per 17.5-10.5 con Francesco Molinari tra i protagonisti assoluti. L’Europa che ha come capitano Padraig Harrington schiererà l’attuale numero 1 mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Bern Wiesberger e Lee Westwood.

Il team U.S capitanata da Steve Stricker parte con il ruolo di favorita potendo contare su otto dei primi dieci dell’ordine di merito mondiale. Questi i dodici: Daniel Berger, Patrick Cantlay, Bryson Dechambeau, Harris English, Tony Finau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Jordan Spieth e Justin Thomas.

GOLFTV è la destinazione naturale per tutti gli appassionati di golf, forte della partnership Discovery-PGA Tour per la nascita della casa digitale del golf.

Nel 2021 anche EUROSPORT 2, disponibile su SKY e DAZN, trasmette 43 settimane di tornei in diretta dai fairways più belli del mondo, con una media di 16 ore LIVE ogni settimana.

DISCOVERY+, che trasmetterà la Ryder Cup in diretta integrale, è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO.

Stati Uniti vs Europa: pronti per lo spettacolo della Ryder Cup?

Ryder Cup Ryder Cup 2021: i precedenti e chi ha vinto di più tra Europa e Stati Uniti 4 ORE FA