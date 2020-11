L’iberico, 40 anni, non saltava un appuntamento dallo US Open 1999, ma adesso l’isolamento di 10 giorni lo costringerà allo stop. “ El Niño ” è, dopo il cileno Joaquin Niemann , il secondo giocatore a dover saltare l’appuntamento di questa seconda metà della settimana: dopo aver accusato alcuni dei sintomi tipici, tra cui prurito alla gola e leggera tosse, ha deciso di sottoporsi al tampone che ne ha rivelato la positività.

Queste le sue parole, affidate a Twitter: “Nella notte di sabato, dopo esser tornato dallo Houston Open, ho iniziato a sentirmi la gola un po’ infiammata e della tosse. I sintomi sono rimasti nella mattina di domenica, così ho deciso di fare il test per il Covid-19, e lo stesso ha fatto mia moglie Angela. Per fortuna lei è risultata negativa, ma io no. Dopo 21 anni senza mancare un Major, purtroppo salterò il Masters questa settimana. La cosa importante è che la mia famiglia e io stiamo bene. Torneremo più forti e ci batteremo per la Green Jacket nel prossimo aprile“.