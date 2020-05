The Match Champions for Charity: ascolti da record per la seconda edizione

Dal nostro partner OAsport.it

Che la gente abbia un’estrema voglia di sport lo si poteva immaginare ma i riscontri di alcuni eventi di queste settimane stanno superando ogni più rosea previsione razionale. Il golf è ripartito con due importanti tornei di esibizione che hanno riportato sul terreno di gioco campionissimi del calibro di Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler, Tiger Woods e Phil Mickelson, manifestazioni in diretta tv su tutti i canali sportivi nazionali con lo scopo di invogliare i telespettatori a partecipare alla raccolta fondi per gli enti in difficoltà nella lotta alla pandemia.

Ebbene se il TaylorMade Driving Relief aveva totalizzato ascolti totali per 2,35 milioni, lo spettacolo del The Match: Champions for Charity firmato Woods-Mickelson di domenica scorsa ha quasi quadruplicato la cifra, diventando incredibilmente l’evento di golf più visto nella storia della tv via cavo americana. Gli appassionati davanti al televisore sono stati conteggiati in 5,8 milioni, cifra che ha raggiunto anche un picco di 6,3 verso le 18:00 Eastern Time.

Golf Tiger Woods e Phil Mickelson si sfidano con Manning e Brady: i proventi andranno alla lotta al Covid 24/04/2020 A 16:13

Play Icon WATCH Con il TaylorMade Driving Relief si respira aria di grande golf, in diretta su GolfTV ed Eurosport! 00:00:30

Al Medalist Golf Club, in Florida (sul campo di casa di Tiger), è andata in scena la sfida delle sfide per lo sport a stelle e strisce, con le due leggende della disciplina che sono state rispettivamente affiancate da altri due pilastri nazionali come i quarterback Peyton Manning e Tom Brady.

A spuntarla è stata la coppia Woods-Manning ma chiaramente la vera vincitrice di serata è stata la beneficenza, con oltre 20 milioni di dollari raccolti nel complesso. Il precedente primato di telespettatori per il golf risaliva con 4,9 milioni al Masters di Augusta 2010, l’anno in cui Woods tornò a giocare tra le azalee per la prima volta dopo lo scandalo a luci rosse arrivato proprio all’apice della carriera del californiano.

Play Icon WATCH E dopo "The Last Shot"? Michael Jordan si innamorò del golf! 00:01:13

The Players Championship Tiger Woods ha ancora problemi alla schiena: rinuncia al Players Championship 07/03/2020 A 08:31