The Memorial Tournament, Day 1: Xander Schauffele Schauffele trova un eagle che fa esplodere il pubblico

Bellissimo tiro di Xandar Schauffele, che trova l'eagle alla buca 13: due soli colpi per lui, il secondo dal fairway che va dritto in buca. E nel frattempo col ferro lo statunitense si porta via una consistente zolla di terra.

00:00:37, 15 ore fa