Per Cameron Smith questo è il trionfo più importante della carriera. L’australiano trionfa di lunedì , dopo tutti i problemi di maltempo e con un ultimo giro in cui riesce a emergere da una lotta particolarmente dura, iniziata già nel finale di terze 18 buche, disputate in precedenza nella giornata . -13 lo score finale, frutto di un -6 composto da dieci birdie e quattro bogey, di cui l’ultimo rischia di fargli scivolare via il successo dalle mani.

Per sua fortuna, il secondo, l’indiano Anirban Lahiri, grande e inatteso protagonista della settimana, non trova il birdie alla 18, con l’ultimo, disperato tentativo da fuori green che rimane non lontano, ma comunque corto: resta a -12.

Le soddisfazioni, per il ventottenne di Brisbane, non finiscono qui: diventa infatti numero 6 del mondo, un traguardo che mai aveva raggiunto in carriera. Finisce terzo a -11 l’inglese Paul Casey, altro uomo forse piuttosto defilato alla vigilia, a conferma di un’edizione davvero particolare del torneo. Quarto, e in rimonta, l’americano Kevin Kisner (-10) davanti al connazionale Keegan Bradley (-9).

Fallito l’appuntamento con il numero 1 del mondo per il norvegese Viktor Hovland, che pur se in recupero deve accontentarsi del nono posto a -7 in compagnia dell’USA Dustin Johnson (-9 e recupero di ben 50 posizioni), dell’austriaco Sepp Straka e del canadese Adam Hadwin. Davanti a loro, nel terzetto dei sesti, gli altri statunitensi Harold Varner III e Doug Ghim e lo scozzese Russell Knox, tutti a -8.

Con lo spagnolo Jon Rahm, numero 1 dell’OWGR, che chiude 55° e il nordirlandese Rory McIlroy, c’è anche spazio per un calante Francesco Molinari. Il torinese, dopo aver assaporato la top ten alla domenica, incappa in una giornata no, chiude con 74 colpi l’ultimo giro (+2 di giornata, e finisce 42° con uno score complessivo di -2.

