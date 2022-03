Con grande fatica i giocatori stanno raggiungendo la fine di questo folle The Players Championship. , questo torneo ne ha vissute di ogni tipo finora, tanto da trovarsi nella situazione in cui a quattro giorni dall’inizio, non sia stato ancora portato a compimento il terzo giro. Domani giornata conclusiva, in cui i giocatori completeranno il terzo giro e giocheranno l’ultimo, senza soluzione di continuità. Rinvii per pioggia, vento fortissimo , questo torneo ne ha vissute di ogni tipo finora, tanto da trovarsi nella situazione in cui a quattro giorni dall’inizio, non sia stato ancora portato a compimento il terzo giro.

Da questo caos sta emergendo un nome a sorpresa, quello dell’indiano Anirban Lahiri. Con 7 buche ancora da giocare nel terzo turno, 25 totali, Lahiri ha portato il suo punteggio ad un totale di -9 con cui guida la classifica. Occasione forse più che irripetibile per lui e per tanti altri giocatori di trionfare in questa pazza edizione del torneo con il montepremi più ricco del circuito.

Molinari in crescita, è 7°: il meglio di 2° e 3° round

Ad un colpo di distanza dal leader troviamo una coppia di statunitensi, composta da Tom Hoge e Harold Varner III. Entrambi sono nelle posizioni di vertice già dai giorni passati e riprenderanno il gioco dalla buca 10 del terzo round. Il salto più grande in classifica l’ha fatto il colombiano Sebastian Munoz che in 14 buche del terzo giro è riuscito a portare il suo punteggio a -7, dopo aver concluso appena 1 sotto al par il round precedente. Impatta così il punteggio dell’inglese Paul Casey e dell’americano Sam Burns per il quarto posto provvisorio.

Un altro giocatore che ha approfittato al meglio della parte di terzo round giocata è Francesco Molinari.Il torinese è a -6 totale dopo aver guadagnato ben 5 colpi sulle 15 buche per ora affrontate. Alla ripresa del gioco Molinari dovrà giocare ancora 21 buche ed è al momento settimo insieme a Daniel Berger, Cameron Smith e Doug Ghim. Un terzo round fantastico finchè si è potuto giocare, prima dell’avvento del buio, in cui aveva già infilato sei birdie ed un solo bogey.

