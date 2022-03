Golf

Golf, Day 3, Fleetwood e Hoge ancora in testa; gli highlights

Al termine del terzo giorno solo un terzo del field è riuscito a completare due round, mentre sono ancora moltissimi i giocatori che non hanno giocato un colpo del secondo giro, e forse per loro non potrebbe esserci stata notizia migliore.

00:01:43, un' ora fa