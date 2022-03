Golf

The Players Championship, Francesco Molinari in crescita, è 7°: gli highlights di 2° e 3° round

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP - Francesco Molinari sfodera il meglio di sè nel secondo e terzo giro del torneo in Florida. Nonostante le sospensioni per maltempo (pioggia e vento insistenti), il giocatore italiano è a -6 totale dopo aver guadagnato ben 5 colpi sulle 15 buche per ora affrontate, con ancora il terzo turno da completare.

00:02:15, 31 minuti fa