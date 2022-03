Lo storico percorso del TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida ospiterà questo weekend il The Players Championship 2022, rinomatissimo torneo giunto alla 41esima edizione e che si è guadagnato con merito il titolo di quinto Major della stagione. Il montepremi 20 milioni di dollari, con il premio di 3.6 milioni per il vincitori, fa segnare il record per il “torneo più ricco” della storia del PGA Tour. Il PGA Tour è pronto per affrontare una delle settimane più attese ed entusiasmanti della stagione.rinomatissimo torneo giunto alla 41esima edizione e che si è guadagnato con merito il titolo di quinto Major della stagione.

Il par-72 di Sawgrass è storicamente amico dei grandi bombardieri dal tee ma necessita anche grande pazienza e capacità di leggere ogni colpo al meglio. Non ci si può aspettare altro dunque che un finale appassionante e incerto, comandato da una delle buche più famose della storia del golf, il terrificante par 3 della 17, un green a isolotto che nonostante misuri solamente 125 metri è completamente circondato dall’acqua e ha davvero scritto tante pagine indelebili della disciplina.

Come sempre accade, il field di questa settimana è davvero sensazionale. Saranno presenti tutti i primi 10 giocatori attualmente classificati nell’ordine di merito mondiale e 18 dei primi 20. Il campione uscente è Justin Thomas, autore lo scorso anno di un pazzesco ultimo giro che gli regalò la vittoria. L’americano torna per difendere il titolo e sembra avere tutti i mezzi per farlo. I più accreditati per provare a succedergli sono Jon Rahm, Collin Morikawa, numero 1 e 2 nel ranking mondiale. La qualità è talmente alta che i pretendenti alla vittoria sono numerosissimi. Ci sentiamo di segnalare i nomi del nordirlandese Rory McIlroy, gli statunitensi Patrick Cantlay e Scottie Scheffler, insieme al giapponese Hideki Matusyama e il norvegese Viktor Hovland. Sarà presente anche il nostro Francesco Molinari che torna in campo dopo aver saltato le ultime due settimane.

La battaglia tra i principali interpreti del golf mondiale si fa ancora più interessante, oltre che per lo spettacolare percorso, per tante ragioni. Rahm dovrà tentare di difendere la propria leadership nell’ordine di merito mondiale dall’attacco di ben quattro giocatori: con una serie di incastri favorevoli nei risultati Morikawa, Hovland, Cantlay e Scheffler potrebbero spodestare lo spagnolo. Anche per Justin Thomas l’appuntamento può essere storico. Nessun giocatore è infatti mai riuscito a ripetersi come campione del The Players per due anni consecutivi.

Calendario e orari del torneo:

GIOVEDÌ/PRIMO TURNO

Primo tee

12:45 a.m. -- Adam Schenk, Kramer Hickok, Lee Hodges

12:56 a.m. -- Charley Hoffman, Harold Varner III, Will Zalatoris

13:07 a.m. -- Kevin Streelman, Maverick McNealy, Roger Sloan

13:18 a.m. -- Sungjae Im, Martin Laird, Richy Werenski

13:29 a.m. -- Cameron Champ, Matt Jones, Francesco Molinari

13:40 a.m. -- Erik van Rooyen, Garrick Higgo, Ryan Palmer

13:51 a.m. -- K.H. Lee, Adam Long, Kevin Tway

14:02 a.m. -- Sebastian Munoz, Dylan Frittelli, Jimmy Walker

14:13 a.m. -- Joel Dahmen, Brian Gay, Corey Conners

:24 a.m. -- Lanto Griffin, Gary Woodland, Keith Mitchell

14:35 a.m. -- Ian Poulter, Pat Perez, Jhonattan Vegas

14:46 a.m. -- Henrik Norlander, Hank Lebioda, Taylor Pendrith

17:50 a.m. -- Brian Stuard, Harry Higgs, Brandon Hagy

19:01 p.m. -- Keegan Bradley, Andrew Putnam, Cameron Young

19:12 p.m. -- Russell Henley, Mackenzie Hughes, Thomas Pieters

19:23 p.m. -- Ryan Brehm, Kevin Kisner, Jason Day

19:34 p.m. -- Jordan Spieth, Daniel Berger, Dustin Johnson

19:45 p.m. -- Scottie Scheffler, Brooks Koepka, Xander Schauffele

19:56 p.m. -- Rory McIlroy, Collin Morikawa, Justin Thomas

19:07 p.m. -- Max Homa, Billy Horschel, Justin Rose

19:18 p.m. -- Marc Leishman, J.T. Poston, Zach Johnson

19:29 p.m. -- Si Woo Kim, Matt Kuchar, Henrik Stenson

19:40 p.m. -- Charl Schwartzel, Denny McCarthy, Tyler McCumber

19:51 p.m. -- Brendan Steele, Emiliano Grillo, Matthew NeSmith

10th tee

12:45 a.m. -- Brian Harman, Russell Knox, Beau Hossler

12:56 a.m. -- Kyle Stanley, Tommy Fleetwood, Wyndham Clark

13:07 a.m. -- Aaron Wise, Doc Redman, Mito Pereira

13:18 a.m. -- Tony Finau, Patrick Reed, Webb Simpson

13:29 a.m. -- Sergio Garcia, Adam Scott, Louis Oosthuizen

13:40 a.m. -- Joaquin Niemann, Hideki Matsuyama, Cameron Smith

13:51 a.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Jon Rahm

14:02 a.m. -- Sam Burns, Abraham Ancer, Paul Casey

14:13 a.m. -- Tom Hoge, Tyrrell Hatton, Brandt Snedeker

14:24 a.m. -- Lucas Glover, Shane Lowry, Matthew Wolff

14:35 a.m. -- Peter Malnati, Alex Noren, Anirban Lahiri

14:46 a.m. -- Scott Piercy, Nick Watney, Hayden Buckley

17:50 a.m. -- Chris Kirk, Lee Westwood, Matt Fitzpatrick

18:01 p.m. -- Cameron Tringale, Sam Ryder, Matt Wallace

18:12 p.m. -- James Hahn, Chesson Hadley, J.J. Spaun

18:23 p.m. -- Hudson Swafford, Talor Gooch, Jason Kokrak

18:34 p.m. -- Cam Davis, Branden Grace, Carlos Ortiz

18:45 p.m. -- Sepp Straka, Robert Streb, Bubba Watson

18:56 p.m. -- Lucas Herbert, Brendon Todd, Chez Reavie

19:07 p.m. -- Stewart Cink, C.T. Pan, Patton Kizzire

19:18 p.m. -- Luke List, Seamus Power, Taylor Moore

19:29 p.m. -- Brice Garnett, Adam Hadwin, Danny Lee

19:40 p.m. -- Troy Merritt, Scott Stallings, Doug Ghim

19:51 p.m. -- Joseph Bramlett, Stephan Jaeger, Sahith Theegala

VENERDI'/SECONDO ROUND

Primo tee

12:45 a.m. -- Chris Kirk, Lee Westwood, Matt Fitzpatrick

12:56 a.m. -- Cameron Tringale, Sam Ryder, Matt Wallace

13:07 a.m. -- James Hahn, Chesson Hadley, J.J. Spaun

13:18 a.m. -- Hudson Swafford, Talor Gooch, Jason Kokrak

13:29 a.m. -- Cam Davis, Branden Grace, Carlos Ortiz

13:40 a.m. -- Sepp Straka, Robert Streb, Bubba Watson

13:51 AM-- Lucas Herbert, Brendon Todd, Chez Reavie

14:02 a.m. -- Stewart Cink, C.T. Pan, Patton Kizzire

14:13 a.m. -- Luke List, Seamus Power, Taylor Moore

14:24 a.m. -- Brice Garnett, Adam Hadwin, Danny Lee

14:35 a.m. -- Troy Merritt, Scott Stallings, Doug Ghim

14:46 a.m. -- Joseph Bramlett, Stephan Jaeger, Sahith Theegala

14:50 a.m. -- Brian Harman, Russell Knox, Beau Hossler

18:01 p.m. -- Kyle Stanley, Tommy Fleetwood, Wyndham Clark

18:12 p.m. -- Aaron Wise, Doc Redman, Mito Pereira

18:23 p.m. -- Tony Finau, Patrick Reed, Webb Simpson

18:34 p.m. -- Sergio Garcia, Adam Scott, Louis Oosthuizen

18:45 p.m. -- Joaquin Niemann, Hideki Matsuyama, Cameron Smith

18:56 p.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Jon Rahm

19:07 p.m. -- Sam Burns, Abraham Ancer, Paul Casey

19:18 p.m. -- Tom Hoge, Tyrrell Hatton, Brandt Snedeker

19:29 p.m. -- Lucas Glover, Shane Lowry, Matthew Wolff

19:40 p.m. -- Peter Malnati, Alex Noren, Anirban Lahiri

19:51 p.m. -- Scott Piercy, Nick Watney, Hayden Buckley

10th tee

12:45 a.m. -- Brian Stuard, Harry Higgs, Brandon Hagy

12:56 a.m. -- Keegan Bradley, Andrew Putnam, Cameron Young

13:07 a.m. -- Russell Henley, Mackenzie Hughes, Thomas Pieters

13:18 a.m. -- Ryan Brehm, Kevin Kisner, Jason Day

13:29 a.m. -- Jordan Spieth, Daniel Berger, Dustin Johnson

13:40 a.m. -- Scottie Scheffler, Brooks Koepka, Xander Schauffele

13:51 a.m. -- Rory McIlroy, Collin Morikawa, Justin Thomas

14:02 a.m. -- Max Homa, Billy Horschel, Justin Rose

14:13 a.m. -- Marc Leishman, J.T. Poston, Zach Johnson

14:24 a.m. -- Si Woo Kim, Matt Kuchar, Henrik Stenson

14:35 a.m. -- Charl Schwartzel, Denny McCarthy, Tyler McCumber

14:46 a.m. -- Brendan Steele, Emiliano Grillo, Matthew NeSmith

17:50 a.m. -- Adam Schenk, Kramer Hickok, Lee Hodges

18:01 p.m. -- Charley Hoffman, Harold Varner III, Will Zalatoris

18:12 p.m. -- Kevin Streelman, Maverick McNealy, Roger Sloan

18:23 p.m. -- Sungjae Im, Martin Laird, Richy Werenski

18:34 p.m. -- Cameron Champ, Matt Jones, Francesco Molinari

18:45 p.m. -- Erik van Rooyen, Garrick Higgo, Ryan Palmer

18:56 p.m. -- K.H. Lee, Adam Long, Kevin Tway

19:07 p.m. -- Sebastian Munoz, Dylan Frittelli, Jimmy Walker

19:18 p.m. -- Joel Dahmen, Brian Gay, Corey Conners

19:29 p.m. -- Lanto Griffin, Gary Woodland, Keith Mitchell

19:40 p.m. -- Ian Poulter, Pat Perez, Jhonattan Vegas

19:51 p.m. -- Henrik Norlander, Hank Lebioda, Taylor Pendrith

