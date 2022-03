Golf

The Players Championship, pubblico in piedi per Shane Lowry: hole in one alla buca 17

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP - Tutti in piedi per la magia di Shane Lowry al TPC Sawgrass: l'irlandese ha impressionato il pubblico al The Players Championship con un hole in one alla famosa 17a buca, che si trova su un'isola. A causa del maltempo, The Players Championship continuerà anche martedì con terzo e quarto turno.

00:04:22, 38 minuti fa