Il 9 marzo 2022 è una data che Tiger Woods non scorderà facilmente. Il golfista è infatti stato inserito nella World Golf Hall of Fame proprio durante la settimana dei Golf Digest: "Sono onorato di essere stato scelto per far parte della Hall of Fame con tutti gli idoli con cui sono cresciuto e che ho ammirato. Sarò con loro per sempre". una data chenon scorderà facilmente. Il golfista è infatti stato inserito nellaproprio durante la settimana dei Players Championship e, per commentare il raggiungimento di questo prestigioso traguardo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a: "".

L'importanza della famiglia

"Voglio con me tutti coloro che mi sono stati vicini e che fanno parte della mia vita: la mia famiglia, la fondazione. Questo è un traguardo importante della mia carriera e ci ho messo 26 anni per raggiungerlo, un periodo lungo. Avrei voluto che mio padre fosse stato qui a vedermi perché è lui che mi ha fatto iniziare a giocare, ma mia madre ci sarà. È lei che mi ha portato a tutti i nostri tornei giovanili nel sud della California: ci alzavamo e andavamo a giocare il campionato peewee, poi un torneo per minorenni a Riverside. A volte stavamo in auto un'ora, un'ora e mezza, bloccati sulla 91 senza che lei si lamentasse mai. Teneva il punteggio e spiegava com'era andata a mio papà quando tornavamo a casa. Per questo per me è così speciale".

"Sento che la mia carriera non è ancora finita"

"Nella maggior parte degli sport bisogna aspettare 5 anni dopo il ritiro per essere eleggibile nella Hall of Fame. Il nostro sport è diverso: puoi entrare nella Hall e continuare a giocare. Ci sono giocatori che hanno vinto tornei dopo essere entrati nella Hall. Quindi è molto diverso, ma è anche riconoscimento alla tua carriera di successo. Sento di averla fatta e sento che non è ancora finita"

"Mi piacerebbe vederla la Hall prima di entrarci ed è qui che viene fuori il nerd del golf che è in me: mi piace far parte della storia, perciò vedere come si è sviluppato il nostro sport e fare parte di questa storia per me è davvero speciale".

