Tiger Woods salta un altro torneo: assente al Rocket Mortgage Classic

Tiger Woods rimanda ancora il suo rientro. Per il quarto torneo consecutivo il golfista americano non ci sarà, visto che il californiano non si è iscritto al Rocket Mortgage Classic, evento del PGA Tour di golf in programma a Detroit dal 2 al 5 luglio.

Il vincitore del Masters 2019 aveva già saltato in precedenza il Charles Schwab, l’RBC Heritage e il Travelers Championship. Con ogni probabilità Woods riprenderà la sua stagione nel fine settimana dal 16 al 19 luglio, quando è in programma il Memorial Tournament, torneo che si disputa nell’Ohio e che Tiger ha già vinto per cinque volte in carriera.

Il Memorial potrebbe essere il primo torneo dopo la pandemia ad avere un numero ridotto di spettatori. Woods andrà a caccia del suo 83esimo titolo sul PGA Tour, con l’obiettivo di diventare il primatista assoluto, visto che in questo momento l’americano è a pari merito con Sam Snead.

