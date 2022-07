Golf

Tiger Woods si commuove: "Potrebbe essere stato il mio ultimo Open a St. Andrews"

GOLF - Tiger Woods ha ammesso di non "sapere se sarà fisicamente in grado di giocare" quando il prossimo Open si svolgerà a St Andrews. Il 46enne, che qui ha vinto l'Open due volte nel 2000 e nel 2005, ha parlato con emozione dell'ovazione del pubblico. Lo statunitense non ha superato il taglio, venendo escluso dal weekend sul campo più antico al mondo.

00:01:22, 3 minuti fa