L'accesso al torneo olimpico si baserà sul ranking mondiale col il termine fissato a un mese circa dall'inizio dei Giochi (il 21 giugno per gli uomini e il 28 giugno per le donne). I primi 15 dei due ranking avranno accesso automatico, ma fino a un massimo di quattro atleti per Nazione. Gli altri saranno scelti dal 16esimo della classifica in giù, con un massimo di due rappresentanti per Nazione. Il Giappone avrà un atleta di diritto in quanto Paese ospitante, mentre dovrà esserci almeno un giocatore per ogni continente.