Brutte notizie dal Team Italia in transito verso Tokyo. Francesco Molinari, golfista di punta della spedizione azzurra in Giappone, ha comunicato il suo forfeit a causa di un infortunio.

Non c'è ancora nessun indizio o comunicato ufficiale riguardo l'entità dell'infortunio, nonostante la nota del Coni specifichi che si tratta di uno stop legato agli ultimi impegni del golfista azzurro. Proprio ieri Molinari aveva incassato un pesante taglio dall'Open Championship al Royal St. George.

L'azzurro manca ancora un appuntamento a cinque cerchi, dopo il primo forfeit di Rio 2016.

Il team Italia ha subito inoltrato una richiesta sostitutiva: in attesa del via libera della Federazione Internazionale, dovrebbe essere Renato Paratore a prendere le veci di Molinari affiancando Migliozzi in spedizione olimpica.

