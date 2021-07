Renato Paratore sarà il secondo rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il golf maschile. Il romano prende il posto di Francesco Molinari, che ha dovuto rinunciare a causa dei Il romano prende il posto diche ha dovuto rinunciare a causa dei problemi legati alle continue noie alla schiena , mai del tutto sparite e ritornate a colpire seriamente durante l’Open Championship al Royal St. George.

Attualmente al numero 192 della classifica mondiale, Paratore nel 2020 si è issato fino al 132° posto con il settimo posto al BMW PGA Championship. Quest’anno è stato piuttosto incostante: miglior risultati i due undicesimi posti al British Masters e al Porsche European Open, ma arriva dal 65° posto allo Scottish Open e, prima di questo, da tre tagli mancati consecutivi.

Paratore non è nuovo all’ambiente olimpico, in quanto, nel 2014, ha partecipato alle Olimpiadi Giovanili di Nanchino. Ma non solo: ha anche conquistato la medaglia d’oro, davanti a quello che oggi è un buon protagonista dell’European Tour, lo svedese Marcus Kinhult. Per lui due vittorie sul circuito continentale: al Nordea Masters nel 2017 e al British Masters 2020 (risultato che gli consentì di giocare lo US Open).

Restano così quattro i golfisti italiani ai nastri di partenza in Giappone: Guido Migliozzi e, appunto, il numero 3 d’Italia per il settore maschile, Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso per quel che concerne il femminile.

