La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie. Questo è il programma completo dei tornei di golf, coi criteri di qualificazione, il programma e alcune curiosità.

Sede

I tornei maschile e femminile di golf si terranno dal 29 luglio al 7 agosto 2021 al Kasumigaseki Country Club di Kawagoe (Saitama). Parteciperanno 60 atleti in ciascun torneo.

Qualificazione

L'accesso al torneo olimpico si baserà sul ranking mondiale col il termine fissato a un mese circa dall'inizio dei Giochi (il 21 giugno per gli uomini e il 28 giugno per le donne). I primi 15 dei due ranking avranno accesso automatico, ma fino a un massimo di quattro atleti per Nazione. Gli altri saranno scelti dal 16esimo della classifica in giù, con un massimo di due rappresentanti per Nazione. Il Giappone avrà un atleta di diritto in quanto Paese ospitante, mentre dovrà esserci almeno un giocatore per ogni continente.

Calendario

29 luglio-1° agosto: torneo maschile

4-7 agosto: torneo femminile

L'Italia

Ad oggi, il miglior azzurro nel ranking mondiale è Francesco Molinari, numero 110 e al rientro in gara dopo due mesi di stop.

Justin Rose festeggia l'oro olimpico di Rio de Janeiro. Credit Foto Getty Images

Storia

Il golf debutta ai Giochi olimpici già a Parigi 1900, in una competizione mista. Nel 1904 la partecipazione fu quasi solo statunitense, con 74 atleti su 77 (gli altri tre erano canadesi). Poi questo sport scompare completamente dal panorama olimpici e fa il suo grande ritorno a Rio 2016, più di centodieci anni dopo. Gli Stati Uniti più medaglie di tutte le altre Nazioni messe insieme, undici, di cui tre d'oro. I campioni dell'ultima edizione sono il britannico Justin Rose e la sudcoreana Park In-bee.

