Golf

Golf, Pga Tour Championship: gli Highlights del Day 2

GOLF - Non ha intenzione di mollare la testa della classifica Scottie Scheffler. Partito con il punteggio di -10 (frutto della prima posizione in FedEx Cup), il numero 1 al mondo è riuscito a portare il suo score a -19 grazie ad un altro giro solidissimo. 65 colpi ieri, 66 oggi in un giro privo di sbavature ed impreziosito da quattro birdie.

00:03:16, un' ora fa