Golf

GOLF, PGA. Valspar Championship: gli highlights del Day 1

GOLF - Al Copperhead Course dell’Innisbrook Resort and Golf Club (Florida) si è concluso il primo round del Valspar Championship 2021. Keegan Bradley ha fatto registrare il miglior punteggio di giornata, un solido -7 bogey-free che gli ha permesso di balzare subito in testa al torneo con margine sugli avversari.

00:03:16, 17 minuti fa