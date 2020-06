Verso il ritorno sul PGA Tour con il Charles Schwab Challenge, previsti Rory McIlroy e tanti big

Dal nostro partner OAsport.it

Il PGA Tour, ormai è cosa certa, ricomincerà l’11 giugno. Il Charles Schwab Challenge, riposizionato dalla seconda metà di maggio in cui era programmato, segnerà la ripresa del golf di alto livello. Ci saranno 17 giocatori tra i primi 20 della FedEx Cup, che corrispondono per buona misura alla gran parte dei migliori giocatori del mondo.

Tra loro c’è anche Rory McIlroy, che alla pausa (anche dell’OWGR) è rimasto numero 1 della classifica, che mai aveva giocato al Colonial, al pari del numero 4 Justin Thomas, ma ci saranno anche lo spagnolo Jon Rahm e Brooks Koepka, oltre che Dustin Johnson: in sostanza, tutti i primi cinque giocatori della classifica.

In scena anche i vincitori degli ultimi due anni, Kevin Na e l’inglese Justin Rose. Ci sarà anche Shane Lowry: l’irlandese, ultimo vincitore dell’Open Championship (cancellato per il 2020), è rimasto in Florida durante la pandemia e giocherà negli Stati Uniti molto a lungo. Presente anche Phil Mickelson, alla sedicesima partecipazione, anche se si tratta della seconda dal 2010 in poi.

