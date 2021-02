Golf

Waste Management Phoenix Open - Il capolavoro di Koepka col birdie alla 17: che colpo

GOLF - Ricamo di Koepka che aveva bisogno di due colpi per andare a centro buca, ma con un colpo solo in realtà riesce a chiudere la buca 17. Favoloso Koepka che, non a caso, si trova al 1° posto all'Open di Phoenix.

00:00:47, 8 Visualizzazioni, un' ora fa