Golf

Phoenix Open, Hole in one da 165 metri: la prodezza di Carlos Ortiz, buca in uno da distanza impossibile

GOLF - Al Waste Management Phoenix Open non capitava dal 2015 di vedere un hole-in-one (in buca alla prima pallina), con lo splendido colpo di Francesco Molinari. In questo 2022 è già il secondo: al sabato c'è stato quello di Ryder, alla domenica ci ha pensato il messicano Carlos Ortiz (da 165 metri) facendo impazzire il pubblico. E sul percorso piovono birre...

00:01:47, un' ora fa