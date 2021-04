Golf

Golf - Partita interrotta allo Zurich Classic di New Orleans: c'è un coccodrillo

GOLF - "Attraversamento coccodrilli". Questo e altro può succedere in Louisiana, con il coccodrillo che viaggia del suo passo sul green per "tornare a casa". Un po' di pausa obbligata per gli iscritti allo Zurich Classic.

00:00:18, 16 minuti fa