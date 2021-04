Golf

Golf, Zurich Classic. Graeme McDowell, prima hole in one: gioia incontenibile!

GOLF - McDowell, vincitore dello Us Open nel 2010 e dell'Open d'Italia nel 2004, ha realizzato la prima "hole in one" della sua carriera sul PGA Tour, facendo direttamente centro da 216 yard con un ferro 4 alla buca 17 dello Zurich Classic. Da "G-Mac" anche un regalo per tutto il "media center", tra birre gelate e bottiglie di vino.

00:01:36, 5 minuti fa