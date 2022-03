Russia dove quattro Club di bandy (sport molto simile all'Hockey) hanno formato una 'Z' sul campo prima di una partita, le squadre protagoniste dell'episodio sono l’Ska Neftyanik, la Dinamo Mosca, il Vodnik e il Kuzbas. La lettera 'Z' è tristemente nota, oggi, per essere il simbolo dei carri armati russi che stanno invadendo l'Ucraina e deriva dal motto 'Za pobedu' (tradotto, Per la vittoria). Non è un all'Unione sovietica ed è lo stesso bandy, molto popolare nel Nord Europa, ad essere stato escluso da ogni disciplina internazionale. Folle gesto indove quattro Club di bandy (sport molto simile all'Hockey) hanno formato una '' sul campo prima di una partita, le squadre protagoniste dell'episodio sono l’Ska Neftyanik, la Dinamo Mosca, il Vodnik e il Kuzbas. La lettera 'Z' è tristemente nota, oggi, per essereche stanno invadendo l'Ucraina e deriva dal motto '' (tradotto, Per la vittoria). Non è un episodio isolato visto che anche il ginnasta Ivan Kuliak ha mostrato lo stesso simbolo sul petto durante una premiazione. I Club interessati nella vicenda sono considerati vicini al governo russo e, in particolare,ed è lo stesso bandy, molto popolare nel Nord Europa, ad essere stato escluso da ogni disciplina internazionale.

LE REAZIONI

Non sono mancate, ovviamente, durissime reazioni da parte di tutto il mondo (sportivo e non...) che hanno denunciato il gesto chiedendo la sospensione a vita per tutti gli atleti che hanno preso parte all'iniziativa. In questi giorni, si attendono anche provvedimenti da parte della Federazione internazionale di bandy; alcuni quotidiani, come Aftonbladet, hanno precisato che alcuni giocatori dei Club interessati hanno preso le distanze come Simon Jansson, giocatore del Kuzbas.