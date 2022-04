Non serve attendere: per la Nazionale italiana di hockey ghiaccio conquista il terzo posto ai Campionati Mondiali 2022 Divisione I- Gruppo B, in scena questa settimana a Katowice, in Polonia. Le azzurre hanno infatti superato la Corea del Sud con il risultato di 2-1 nella loro ultima partita della rassegna, mettendo al sicuro il podio indipendentemente dagli altri incontri.

Un match cominciato in modo positivo per le ragazze guidate da coach Fedrizzi che, al 13:56, hanno trovato il guizzo vincente con Furlani, amministrando sapientemente il vantaggio per tutta la durata del secondo tempo e siglando il raddoppio con un brillante contropiede firmato da Niccolai al 15:41 dell’ultimo atto.

Tardiva la risposta delle asiatiche, abili comunque ad accorciare le distanze a quasi tempo scaduto, ovvero al 19:34. In virtù del risultato odierno l’Italia ha quindi ottenuto la terza posizione del suo gruppo, raccogliendo sette punti con tre sconfitte e due vittorie. La Corea del Sud invece, fanalino di coda a tre punti, è matematicamente retrocessa in seconda divisione.

