Hockey su Ghiaccio

Hockey su ghiaccio, il puck diventa un proiettile: arbitro colpito alla testa in Finlandia-Svizzera

PECHINO 2022 - Che spavento per l'arbitro ceco Daniel Hynek: un puck lo colpisce sotto l'elmetto a velocità supersonica. L'iceman rimane a terra per qualche secondo, stordito dalla botta. Dopo qualche check per eventuale concussione, Hynek rassicura tutti. Nell'hockey succede anche questo! Segui tutte le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+

00:01:27, un' ora fa