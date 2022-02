l’unico rappresentante nostrano nel torneo olimpico di Hockey su ghiaccio a Pechino 2022: comunque vada la sua – e quella della Nazionale cinese - è una storia da raccontare. Il buongiorno non è stato certo dei migliori per Ivano Zanatta, allenatore della Nazionale di hockey su ghiaccio della Repubblica Popolare Cinese: è coinciso con la rovinosa sconfitta di 8-0 per mano dei ragazzi terribili statunitensi a caccia di un nuovo Miracle On Ice dopo quello di Lake Placid 1980, ma sabato contro la Germania i padroni di casa avranno un’occasione per dimostrare di essere qualcosa di più di una semplice vittima sacrificale. Nato 61 anni fa in Canada, a Toronto, ma italianissimo, l’head coach della Cina èa Pechino 2022: comunque vada la sua – e quella della Nazionale cinese - è una storia da raccontare.

Il progetto Repubblica Popolare Cinese

La Cina al torneo olimpico di hockey ha rischiato fortemente di non esserci. Nonostante fosse ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante, secondo la Federazione internazionale non possedeva i requisiti tecnici per prendervi parte: avrebbe rischiato, nelle previsioni del massimo organismo internazionale della IHF, di collezionare figuracce in serie senza essere in grado di competere. In questo senso il forfait degli NHLers dal torneo olimpico ha fornito l’involontario assist decisivo agli uomini di Ivano Zanatta, ex giocatore azzurro di successo (ha partecipato alle Olimpiadi e vinto scudetto con Milano) e già allenatore della Nazionale italiana nonché al timone di squadre di club in Svizzera e Russia prima di sposare il progetto della federazione cinese. Sì perché attualmente coach Zanatta è alla guida della squadra cinese dell’HC Kunlun Red Star, squadra che sgomita a fatica nei bassifondi nel campionato russo (la KHL, il secondo campionato più competitivo al mondo) e che fornisce l’intero parco giocatori alla Nazionale.

Coach Zen

“Se giochiamo è perché nella mente crediamo di far bene. Sappiamo di non essere quotati, ma siamo qui, abbiamo faticato e ci siamo guadagnati il diritto di partecipare alle Olimpiadi con il sudore. Ho raccomandato di essere pazienti tatticamente, di non innervosirsi per la responsabilità di rappresentare un grande Paese come la Cina”.

Raggiunto dal Corriere della Sera Zanotti ha illustrato la sua filosofia “zen” nel relazionarsi ai giocatori. Con loro comunica in inglese, anche perché il roster è composto da tanti oriundi, oppure da vecchie glorie statunitensi o canadesi naturalizzate per l’occasione. È il caso di Jeremy Smith, portiere 32enne del Michigan con trascorsi nei Colorado Avalanche di NHL che per disputare un’Olimpiade ha accettato di cambiare Nazionalità e nome diventando Jieruimi Shimisi. Eppure da portiere in giù, la squadra mostra un attaccamento irreprensibile ai nuovi colori...

“Mi viene la pelle d’oca, quando sento suonare la ‘Marcia dei volontari’, l’inno della Repubblica popolare”, ha sottolineato Zanotti in tempi non sospetti.

