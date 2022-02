Polemiche e accuse. C'è stato un ritardo di quasi un'ora nella partita di hockey su ghiaccio femminile tra il Canada e il Comitato olimpico russo dopo che il capo dell'ufficiale medico della ROC non è riuscito a fornire al Canada risultati dei test Covid chiari. Il Canada si è rifiutato a lungo di lasciare gli spogliatoi per evitare possibili contagi, ma alla fine ha accettato di giocare purché tutte le atlete tenessero le mascherine.

Pechino 2022 Pechino 2022 : Ice Hockey 05/02/2022 A 07:47

La situazione è stata surreale per un'ora. La squadra russa si stava riscaldando sul ghiaccio mentre le giocatrici canadesi erano confinate negli spogliatoi, in attesa che la ROC producesse i risultati definitivi e negativi dei test Covid. Alla fine, dopo una lunga discussione, come misura precauzionale le due Nazionali si sono accordate per giocare con le mascherine. Una situazione decisamente insolita. La Russia si è poi tolta le mascherine prima del terzo quarto della partita, una volta arrivati i test, mentre il Canada ha scelto di tenerle fino alla fine. La partita alla fine si é conclusa 6-1 per il Canada.

