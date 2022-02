Hockey su Ghiaccio

Olimpiadi, Pechino 2022 - Hockey, infortunio shock per Brianna Decker: distorsione al ginocchio e urla di dolore

HOCKEY SU GHIACCIO - Le Olimpiadi delle hockeiste statunitensi non cominciano benissimo. Ok la vittoria al debutto contro la Finlandia, ma dopo neanche 10 minuti il Team USA perde il suo capitano. Torsione al ginocchio per Brianna Decker dopo un contrasto di gioco e gli Stati Uniti rischiano di perdere subito la migliore 'passatrice' delle Olimpiadi di 4 anni fa.

00:04:06, 26 minuti fa