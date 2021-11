Giochi olimpici invernali si disputa dal Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, hockey su ghiaccio, con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dell', con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede e formula del torneo

Le partite di hockey su ghiaccio si disputano dal 4 al 20 febbraio in due impianti: lo Stadio coperto nazionale (18.000 spettatori) e il Wukesong Stadium (10.000 posti a sedere), entrambi a Pechino. Nel torneo maschile partecipano dodici squadre, divise in tre gironi da quattro. Le vincenti dei gruppi e la migliore seconda vanno direttamente ai quarti, ad eliminazione diretta, mentre le altre otto si incrociano a partire dagli ottavi. Nel torneo femminile partecipano dieci squadre, divise in due gruppi. Le cinque del gruppo A e le migliori tre del gruppo B (dove saranno inserite le ultime squadre qualificate dopo il preolimpico dell'11-14 novembre) accedono ai quarti di finale.

Qualificazione e partecipanti

Nel torneo maschile si sono qualificate le prime otto squadre del ranking IIHF registrato dopo i Mondiali 2019. A queste si aggiungono la Cina ospitante e tre squadre in arrivo da tre tornei di qualificazione (26-29 agosto 2021): Danimarca, Slovacchia e Lettonia. Le squadre partecipanti sono Canada, Stati Uniti, Germania e Cina (gruppo A), ROC, Repubblica Ceca, Svizzera e Danimarca (gruppo B), Finlandia, Svezia, Slovacchia e Lettonia (gruppo C). Nel torneo femminile si sono qualificate le prime sei squadre del ranking IIHF del 2020 più la Cina e tre squadre in arrivo dal preolimpico di novembre. Le squadre partecipanti sono USA, Canada, Finlandia, ROC e Svizzera (gruppo A), Giappone, Cina e tre qualificate da stabilire (gruppo B).

Calendario

3 febbraio, alle 12.10* - fase a gironi femminile

4 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi femminile

5 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi femminile

6 febbraio, alle 16.40 - fase a gironi femminile

7 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi femminile

8 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi femminile

9 febbraio, alle 16.40 - fase a gironi maschile

10 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi maschile

11 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi maschile e quarti femminili

12 febbraio, alle 12.10 - fase a gironi maschile e quarti femminili

13 febbraio, 12.10 - fase a gironi maschile

14 febbraio, alle 12.10 - semifinali femminili

15 febbraio, alle 12.10 - ottavi maschili

16 febbraio, alle 12.10 - quarti maschili, finale bronzo femminile

17 febbraio, alle 12.10 - finale oro femminile

18 febbraio, alle 12.10 - semifinali maschili

19 febbraio, alle 21.10 - finale bronzo maschile

20 febbraio, alle 12.10 - finale oro maschile

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

L'hockey su ghiaccio è una delle discipline storiche delle Olimpiadi invernali, facendo parte del programma sin dall'edizione degli albori di Chamonix-Mont-Blanc 1924. Questo sport era stato addirittura protagonista con un torneo dimostrativo durante i Giochi estivi di Anversa 1920. Dal 1920 al 1968 il torneo olimpico è valso anche come Mondiale di hockey su ghiaccio. Le donne hanno debuttato solo a Nagano 1998. La Nazione in assoluto più vincente è il Canada, che dopo aver dominato nelle prime edizioni è stata protagonista di un lungo digiuno coinciso con l'avvento dell'Unione Sovietica (7 ori, 1 argento e 1 bronzo tra il 1956 e il 1988). I nordamericani sono tornati a fare la voce grossa di recente, conquistando tre delle ultime cinque edizioni e raggiungendo un bottino complessivo di 9 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Anche tra le donne è strapotere Canada, con 4 ori e 2 argenti in sei edizioni (gli altri due successi sono degli Stati Uniti). L'Italia maschile ha partecipato nove volte ai Giochi in questa disciplina, senza andare mai oltre l'ottavo posto. Una partecipazione (a Torino 2006) per l'Italia femminile, che chiuse all'ottavo posto.

