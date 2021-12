I giocatori NHL potrebbero non partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2022. Questa la notizia riportata anche da Bleacher Report su indiscrezione di Frank Seravalli del Daily Faceoff, in cui si legge che NHL e NHLPA, l’associazione dei giocatori, sostiene di non far partecipare i giocatori della National Hockey League a causa dell’aumento di casi Covid-19 e anche per il grande stop del campionato, per le Olimpiadi, che andrebbe a impattare molto sulla stagione 2021-2022.

Cosa sta succedendo in NHL? Molte squadre sono bloccate causa covid; con positività all’interno del gruppo squadra, l’intera compagine si ferma. In più, il campionato è fermo fino al 26 dicembre. Di conseguenza l’NHL vorrebbe/potrebbe sfruttare la "finestra Pechino" per recuperare le partite rimandate - 49 martch da inizio stagione a oggi.

Ad

Una fonte di ESPN, Greg Wyshynski avrebbe parlato con l’NHLPA capendo che i giocatori non vogliono partecipare alle Olimpiadi perché non c’è stato nessun tipo di chiarimento in merito ai protocolli anti-covid durante i Giochi. Stando alle restrizioni cinesi, chi dovesse risultare positivo, dovrebbe sottoporsi ad una quarantena di 21 giorni (come minimo) e per un giocatore NHL, se positivo, si potrebbe prospettare quindi una lunga pausa del campionato con conseguente perdita di soldi (in NHL si viene pagati a partita), stando a quanto riporta ESPN.

Pechino 2022 Ecco "Ice Fan": lo stadio del ghiaccio si prepara per Pechino 2022 10/11/2021 A 10:04

Se tutto questo fosse vero, sarebbe un evento comunque storico. I giocatori NHL hanno sempre partecipato alle Olimpiadi, tranne nel 2018 a PyeongChang, perché non è stato trovato un accordo soddisfacente in merito alle assicurazioni con il Comitato Olimpico Internazionale.

Una decisione ufficiale potrebbe arrivare nel fine settimana o al massimo martedì, aspettando le festività natalizie, stando sempre alle parole di Seravalli. Quello che è certo che è le Olimpiadi perderebbero dei grandi protagonisti.

Hall Of Fame, Nagano 1998: la NHL si interrompe e la Repubblica Ceca scrive la storia dell'hockey

Pechino 2022 L'hockey su ghiaccio a Pechino 2022: formula, partecipanti, calendario 05/11/2021 A 15:05