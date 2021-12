È ufficiale: a Pechino 2022 non ci saranno i giocatori NHL. Così stabilito in un comunicato della NHLPA tramite le parole dell’Executive Director Doh Fehr.

"Da quando l'estensione della CBA è stata raggiunta 17 mesi fa, i giocatori della NHL non vedevano l'ora di partecipare ancora una volta alle Olimpiadi invernali. Fino a poco tempo fa, tutto sembrava essere sulla buona strada per Pechino. Il COVID-19 è purtroppo intervenuto, costringendo a rinviare decine di partite solo questo mese. Non importa quanto vorremmo che non fosse così, dobbiamo utilizzare il periodo olimpico per riprogrammare queste partite"

I motivi che avevano messo in dubbio la partecipazione dei giocatori NHL ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, erano infatti strettamente legati al Covid-19 . Da un lato i giocatori non avrebbero voluto partecipare ai Giochi perché al momento, secondo la NHLPA, non c’è nessun tipo di chiarimento in merito ai protocolli anti-covid nel periodo Olimpico, così riporta ESPN. Ciò potrebbe voler dire che se si risultasse positivi ai Giochi, stando alle restrizioni cinesi, si dovrebbe fare una quarantena di 21 giorni (come minimo).

L’NHL è già martoriata dalla pandemia, al momento sono 49 i match rinviati da inizio stagione, quindi la Lega stessa avrebbe pensato di recuperare le partite mancanti proprio in quelle tre settimane Olimpiche evitando prolungamenti di stagione.

"Certo, i giocatori e gli appassionati di hockey sono piuttosto delusi. Ma giocare un'intera stagione di 82 partite quest'anno, qualcosa che la pandemia ci ha impedito di fare dalla stagione 2018-19, è molto importante. Prevediamo che i giocatori della NHL possano tornare alle Olimpiadi nel 2026"

