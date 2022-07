L'hockeista russo Ivan Fedotov è stato arrestato per aver cercato di sfuggire al servizio militare. Il portiere 25enne aveva appena firmato un contratto da un milione di dollari con i Philadelphia Flyers, franchigia del campionato statunitense di hockey su ghiaccio NHL, ma questa mossa sarebbe stata interpretata dal governo russo come un atto di diserzione per evitare l'arruolamento nell'esercito.

Nato in Finlandia e cresciuto in Russia, nella stagione appena terminata, Fedotov è considerato uno dei più forti estremi difensori del mondo: selezionato tra i migliori portieri nel campionato russo di hockey, ha trascinato il CSKA Mosca verso la conquista del titolo e alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si è messo al collo la medaglia d'argento con la nazionale russa. Secondo le ricostruzioni dei media locali, Fedotov si trovava presso la pista di pattinaggio di San Pietroburgo quando è stato fermato dalla procura militare e portato in un ufficio di leva. Pare inoltre che sia stato visto uscire dall'ufficio di arruolamento in ambulanza mentre una donna - si suppone la madre del giocatore - stesse cercando di opporre resistenza.

Quale sarà dunque il futuro del portiere russo? Dal momento della reclusione, in un attimo Ivan Fedotov si è visto rivoltare completamente il proprio destino. Sia la squadra in cui militava Ivan Fedotov (il CSKA Mosca, il cui acronimo significa centro sportivo dell'esercito russo, per questo l'atleta è considerato formalmente un militare) sia il responsabile della federazione russa di hockey (figlio di un oligarca russo) hanno stretti legami con il Cremlino. Con ogni probabilità gli è stato impedito il trasferimento negli Stati Uniti e la risoluzione del contratto considerata illegale. Ora verrà arruolato nell'esercito forzatamente e non è escluso che venga mandato a combattere in guerra.

