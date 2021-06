Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e hockey su prato, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei di hockey si terranno dal 24 luglio al 6 agosto all'Oi Hockey Stadium di Tokyo. Parteciperanno dodici squadre sia nel torneo maschile che in quello femminile. Inizialmente sono previsti due gironi all'italiana da sei, da ognuno si qualificheranno ai quarti di finale le migliori quattro. Da lì, scontri diretti fino alla finale per l'oro.

Partecipanti

In entrambi i tornei, le squadre qualificate sono già definite e sono anche state divise nei due gironi. Nel torneo maschile, il gruppo A comprende Argentina, Australia, India, Giappone, Nuova Zelanda e Spagna, mentre nel gruppo B ci sono Belgio, Canada, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Sudafrica. Nel torneo femminile, nel gruppo A si sfidano Germania, Gran Bretagna, India, Irlanda, Paesi Bassi e Sudafrica, nel gruppo B ci sono Argentina, Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Spagna.

Calendario

24 luglio - fase a gironi uomini e donne

25 luglio - fase a gironi uomini e donne

26 luglio - fase a gironi uomini e donne

27 luglio - fase a gironi uomini

28 luglio - fase a gironi uomini e donne

29 luglio - fase a gironi uomini e donne

30 luglio - fase a gironi uomini e donne

31 luglio - fase a gironi donne

1° agosto - quarti uomini

2 agosto - quarti donne

3 agosto - semifinali uomini

4 agosto - semifinali donne

5 agosto - finale bronzo e finale oro uomini

6 agosto - finale bronzo e finale oro donne

L'Italia

La squadra femminile ha visto sfumare il sogno qualificazione nello spareggio contro la forte Germania del novembre 2019. Gli uomini, invece, hanno detto addio a Tokyo nel torneo di Kuala Lumpur del maggio 2019, dove si sono arresi in semifinale al Canada. Sarebbe servito arrivare in finale per avere ancora speranze di strappare il pass.

Storia

L'hockey su prato debutta ai Giochi olimpici a Londra 1908, come torneo esclusivamente maschile. La seconda apparizione è ad Anversa 1920, mentre da Amsterdam 1928 questo sport entra in maniera definitiva nel programma a cinque cerchi. La Nazione in assoluto più vincente tra gli uomini è l'India, che vanta ben otto ori, un argento e due bronzi (ma l'ultima medaglia è del 1980). L'Argentina è l'ultima squadra campione. Tra le donne, che hanno debuttato nel 1980, Australia e Paesi Bassi vantano più successi: tre a testa. A Rio 2016 vinse la Gran Bretagna. L'Italia maschile ha partecipato due volte al torneo olimpico: nel 1952 (fuori agli ottavi) e nel 1960 (dodicesima). Nessuna presenza per l'Italia femminile.

