Non è stata sicuramente una 500 Miglia di Indianapolis da incorniciare per Fernando Alonso. Il 21° posto finale, sempre distante delle posizioni di vertice, è stato l’emblema di un’esperienza che anche quest’anno non è andata per il verso giusto. Giova ricordare che il successo della 104ma edizione sia andato al giapponese Takuma Sato, precedendo Scott Dixon e Graham Rahal.

Indianapolis 500 Takuma Sato vince la 500 Miglia Indianapolis 2020, solo 21esimo Alonso

L’Arrow McLaren SP non ha dunque permesso a Nando di andare oltre il piazzamento citato e le motivazioni sono anche da ricercare in alcune problematiche alla frizione, come ammesso dallo stesso asturiano: "Abbiamo lottato fin dall’inizio con il bilanciamento della macchina, con molto sovrasterzo, cercando di cambiare l’incidenza dell’ala nei pit stop. Siamo arrivati ​​in quindicesima posizione intorno al giro 110, che è dove volevamo essere. Abbiamo trascorso metà gara passando da P26 a P15, e poi abbiamo avuto un problema alla frizione sulla macchina che non sapevamo come risolvere. Per questo ho terminato la corsa senza frizione", le parole di Alonso.

Da questo punto di vista, l’iberico ha voluto trovare il lato positivo: "Sono felice di aver finito la gara e di tagliare il traguardo. Penso che il team Arrow McLaren SP sia stato fantastico durante la corsa, la strategia e i pit stop ci hanno permesso di guadagnare sempre delle posizioni. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto nelle ultime due settimane. Abbiamo provato a correre, ma oggi la fortuna non era dalla nostra parte, ma sono orgoglioso dell’impegno di tutti i membri del team".

