Foto in topless per entrare a far parte della squadra, questa in soldoni la richiesta che Emma Kimiläinen si è vista recapitare nel 2010 dalla Indy Lights, anticamera del maggior campionato automobilistico statunitense. Dieci anni dopo il fattaccio, nel corso del podcast Shikaani, la pilota 31enne finlandese ha svelato il retroscena raccontando come quella proposta indecente sia stata prontamente rispedita al mittente..