Romain Grosjean può stare tranquillo. 8 mesi fa Haas. Questa volta il francese ha avuto un problema meccanico durante una gara a Detroit, con i freni anteriori che hanno preso fuoco. Lui ha avuto la prontezza di riflessi di uscire dall'abitacolo per evitare di restare bloccato una volta che la vettura ha preso fuoco. Neanche in IndyCar,può stare tranquillo. 8 mesi fa l'incidente in Bahrain che avrebbe potuto costargli la vita, ma per fortuna uscì quasi illeso dall'esplosione della sua. Questa volta il francese ha avuto un problema meccanico durante una gara a, con i freni anteriori. Lui ha avuto la prontezza di riflessi di uscire dall'abitacolo per evitare di restare bloccato una volta che la vettura ha preso fuoco.

Vettura di Grosjean in fiamme, lui stesso prova a spegnere l'incendio

Non solo, senza indugio Grosjean ha chiesto ai commissari un estintore per spegnere l'incendio. Un comportamento pazzesco, considerando che avrebbe potuto tranquillamente darsela a gambe, anche spinto dalla paura per le precedenti esperienze. Grosjean è infatti tornato sul posto per spegnere lui stesso le fiamme. Sono comunque arrivati i soccorsi che hanno provveduto loro a placare l'incendio e a spostare la vettura, evitando che Grosjean dovesse sobbarcarsi anche questo lavoro.

Indycar Patricio O'Ward vince a Detroit e diventa il nuovo leader 41 MINUTI FA

Grosjean: "Tra le fiamme urlavo 'Non posso morire oggi!'"

Indycar Vettura di Grosjean in fiamme, lui stesso prova a spegnere l'incendio UN' ORA FA